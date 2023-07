16 offene Fragen: Physik – Warum gibt es Materie? Eine der grundlegendsten Fragen überhaupt ist noch immer offen: Die Frage, was die Welt im Innersten zusammenhält. Joachim Mnich

Joachim Mnich ist Direktor für Forschung und Computing am Cern, dem weltgrössten Zentrum für Teilchenphysik. Foto: Martial Trezzini (Keystone).

Unser Forschungsgebiet befasst sich mit dem, was die Welt im Innersten zusammenhält. In der Teilchenphysik suchen wir also nach den Grundbausteinen der Materie. Zudem studieren wir die fundamentalen Wechselwirkungen zwischen diesen Grundbausteinen.

Ein grosses Mysterium ist die dunkle Materie. Aus astronomischen Beobachtungen wissen wir, dass dunkle Materie im Universum ungefähr fünfmal häufiger vorkommt als die Materie, die wir kennen. Bislang ist es uns noch nicht gelungen, dunkle Materie am Cern herzustellen und zu studieren. Unsere Vermutung ist, dass auch diese dunkle Materie aus fundamentalen Teilchen besteht, nur eben aus solchen, die wir noch nicht kennen.

Eine andere offene Frage ist, warum es überhaupt Materie gibt. Genauer gesagt geht es um die sogenannte Materie-Antimaterie-Asymmetrie. Im Urknall gab es genauso viel Materie wie Antimaterie, dem Spiegelbild der Materie. Doch Materie und Antimaterie haben sich gegenseitig nahezu vollständig vernichtet. Es ist nur ungefähr ein Materieteilchen unter einer Milliarde Teilchen übrig geblieben. Alles, woraus wir bestehen – die Erde, die Sterne und die Galaxien –, ist Überbleibsel an Materie.

Warum hat etwas Materie überlebt? Das hat wohl damit zu tun, dass Materie und Antimaterie nicht exakte Spiegelbilder voneinander sind. In Experimenten haben wir dies in der Tat schon beobachtet. Nur das, was wir bis jetzt an Unterschied sehen konnten, reicht nicht aus, um den Überschuss an Materie zu erklären.

Auch das berühmte Higgs-Teilchen, das wir hier am Cern vor elf Jahren entdeckt haben, stellt uns noch vor Rätsel. Denn das Higgs-Teilchen passt nicht in das Schema der anderen fundamentalen Teilchen, die wir kennen. Daher wollen wir das Higgs künftig am Cern noch genauer untersuchen, um es besser zu verstehen.

Damit wir am Cern noch mehr Teilchenkollisionen untersuchen können, werden wir den Large Hadron Collider (LHC) nach 2025 aufrüsten zum HL-LHC. Der soll bis Anfang der 2040er-Jahre in Betrieb sein. Wir planen aber schon einen neuen Beschleuniger, den Future Circular Collider (FCC). Mit dem FCC könnten wir Teilchen noch detaillierter untersuchen und zu noch höheren Energien vorstossen. Damit wollen wir die offenen Fragen weiter erforschen. Der FCC würde bis Ende des Jahrhunderts laufen. Ob er gebaut wird, ist noch offen.

