Podcast zum Schweizer Fussball – «Dem FCZ fehlt das Gespür, welche Spieler zusammenpassen» Warum hilft frieren, um aus einer Krise zu finden? Was muss sich beim FC Zürich auf die kommende Saison hin ändern? Ist in Basel die Zeit reif für einen «Rahmenvertrag»? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Florian Raz

Natürlich kann es erst eine Momentaufnahme sein. Und doch sagt Kay Voser nach den ersten fünf Spielen von Patrick Rahmen als Cheftrainer des FC Basel: «Jetzt muss der FCB Nägel mit Köpfen machen und verkünden, dass Rahmen auch nächste Saison an der Seitenlinie stehen wird.»

Der ehemalige FCB-Aussenverteidiger sagt, inzwischen sei bei den Baslern Rahmens Handschrift zu erkennen. Und: «Es ist kein Zufall, dass so viele Experten und so viele von Rahmens ehemaligen Spielern sagen, dass er ein toller Trainer ist.»

So funktioniert ein Podcast Infos einblenden Ein Podcast ist ein Medium für die Ohren. In der «Dritten Halbzeit» diskutieren wir den Schweizer Fussball. Die neuen Folgen erscheinen jeweils am Montag. Sie finden sie entweder auf unserer Sammelseite. Oder Sie abonnieren sie auf Spotify, bei Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast oder Podcast Republic.

Ausserdem diskutieren wir in der neusten Sendung darüber, was Vereine tun können, um ihren Mannschaften aus der Krise zu helfen. Wir besprechen die Transferpolitik des FC Zürich, wobei Voser einerseits findet: «Dem FCZ fehlt bei den Transfers das Gespür, welche Spieler auch vom Charakter her zusammenpassen.» Und andererseits auch feststellt: «Von den Löhnen her ist der FCZ noch immer attraktiver als Luzern oder St. Gallen.» Und schliesslich geht es noch um einen Vorfall in Aarau, bei dem Cheftrainer Stephan Keller einen Balljungen so zusammenstauchte, dass der zu heulen begann.

Wir freuen uns über Kritik, Streicheleinheiten oder Fragen, die wir in den kommenden Folgen gern beantworten. Die «Dritte Halbzeit» erscheint im Wochenrhythmus. Schreiben Sie uns hier in die Kommentare, via Instagram an dritte.halbzeit.podcast, melden Sie sich auf Twitter bei @razinger oder via E-Mail bei florian.raz@tamedia.ch.

Fehler gefunden?Jetzt melden.