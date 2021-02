Gerade in den mittleren Jahren, wenn Frauen in die Wechseljahre kommen, kann das Gehirn leiden.

«Alle 65 Sekunden entwickelt eine weitere Person Alzheimer, und von diesen neu Erkrankten sind rund zwei Drittel Frauen – und wir wissen immer noch nicht, warum», schreibt Maria Shriver, die Gründerin von «The Women’s Alzheimer’s Movement», im Vorwort. Für eine Frau über 60 sei das Risiko, an Alzheimer zu erkranken, doppelt so hoch wie das Risiko für Brustkrebs. «Warum wird bei einem derart hohen Risiko nicht breit und öffentlich über diese Krise diskutiert?», fragt Shriver.

«Weit mehr als unsere Brüste und Eierstöcke sind unsere Gehirne bedroht.»

Lisa Mosconi, Neurowissenschaftlerin am Weill Cornell Medical College in New York