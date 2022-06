Geldblog: Steigende Hypothekarzinsen – Warum Festhypotheken boomen Mit einer Geldmarkthypothek fährt man nach wie vor günstig – Festhypotheken bieten hingegen Berechenbarkeit. Die Vor- und Nachteile der beiden Modelle. Martin Spieler

Steigende Zinsen, steigendes Risiko: Wer ein enges Budget hat, sollte sich angesichts des Zinsanstiegs eher absichern. Illustration: Christina Baeriswyl

Ich könnte eine 3½-Zimmer-Eigentumswohnung kaufen. Der Kaufpreis ist 730'000 Franken und ich könnte 240'000 Franken an Barmitteln aufbringen. Ich dachte an eine Finanzierung von 250'000 Franken mit einer 10-jährigen Festhypothek. 240'000 Franken mit einer Saron-Hypothek. Nun rät mir der Verantwortliche von Tophypo, alles mit Saron zu finanzieren, da es sehr lange dauern wird, bis mit Saron 2 Prozent erreicht wird. Was meinen Sie dazu? Leserfrage von C.W.