Wladimir Putin trifft Joe Biden in Genf – Warum es so schwierig ist, mit diesem Mann zu sprechen Der russische Präsident hasst es, wenn man ihn belehrt über die Annexion der Krim oder den Umgang mit Oppositionschef Alexei Nawalny. Dafür ist sein Russland viel zu stolz. Zita Affentranger

Innere Angelegenheiten gehen niemanden etwas an: Präsident Putin in seiner Residenz ausserhalb Moskaus. Foto: Keystone

US-Präsident Joe Biden hat eine ganze Liste von Themen, über die er mit Wladimir Putin reden will, wenn die beiden sich am Mittwoch in Genf treffen: Annexion der Krim, Militäraufmarsch in der Ukraine, Menschenrechte, das Schicksal des Oppositionspolitikers Alexei Nawalny. Der russische Präsident seinerseits hat bereits klargemacht, dass er keineswegs über alles mit sich reden lässt, und von inneren Angelegenheiten gesprochen, die niemanden etwas angehen.

Er werde «jedem Land die Zähne einschlagen», das versuche, ein Stück von Russland rauszubeissen, warnte er unlängst kämpferisch. «Auch wenn wir ein Drittel unseres Potenzials verloren haben», sagte er in Hinblick auf die Sowjetunion. «Russland ist vielen immer noch zu gross.» Es sei zu einer Art Sport geworden, sein Land zu kritisieren und zu sanktionieren.