Prozess am Obergericht – Warum er zustach, bleibt unklar Er ging mit Hammer und Messer auf seine Frau los, danach zündete er die Wohnung an. Auch zehn Jahre danach bleiben die Motive des 36-jährigen Täters schleierhaft. Michael Bucher

Die Spuren des Familiendramas, nachdem der Mann die Wohnung in Brand gesetzt hatte. Foto: Jürg Spori

Der Mann betritt den Gerichtssaal in Handschellen und Fussfesseln, begleitet von zwei bewaffneten Polizisten. Auf Fragen der Gerichtspräsidentin schüttelt er immer wieder seinen kahl rasierten Kopf. Die leise vorgetragenen Antworten in Englisch wiederholen sich: «Ich weiss es nicht.» Oder: «Ich kann mich nicht erinnern.» Nur eines weiss der 36-jährige Westafrikaner: dass es ihm leidtue, was passiert sei. Er könne sich die Tat nicht erklären, sagt er am Freitag vor dem Berner Obergericht. «Ich kriege vor mir selbst Angst, wenn ich höre, was damals passiert ist.»