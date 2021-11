Gute Reiche, böse Reiche – Warum wettern wir gegen «die Reichen» – und verehren gleichzeitig Elon Musk? Über ein weit verbreitetes Paradox, für das Forscher eine Erklärung gefunden haben. Sebastian Herrmann

Dürfen einzelne Personen wie Elon Musk einen riesigen Reichtum anhäufen, während die überwiegende Mehrheit der Menschen mit viel, viel weniger auskommen oder gar ein Leben in Armut führen muss? Foto: Maja Hitij (Getty Images)

Mit zehn Jahren erwachte das Interesse für Computer in dem Jungen. Auf seinem Commodore VIC 20 tauchte er in die Welt des Codes ein und begann, erste eigene Programme zu schreiben. Ein wenig klingt seine frühe Biografie wie das Klischee vom aschenputtelhaften Aufstieg eines Computer-Nerds: In der Schule gehänselt, gemobbt und verprügelt, wandte er sich den Maschinen und der Technik zu – und zeigte es am Ende der ganzen Welt. Mit zwölf Jahren verkaufte er für 500 US-Dollar sein erstes selbstentwickeltes Computerspiel.

Heute, fast 40 Jahre später, schiesst er Touristen gegen Bezahlung ins Weltall, baut Elektroautos, träumt von Reisen zum Mars und ist vor allem: einer der reichsten Menschen der Welt. Natürlich geht es hier um Elon Musk, dessen Vermögen Anfang des Jahres 2021 laut Schätzungen bei sagenhaften – oder obszönen – 185 Milliarden Dollar lag.