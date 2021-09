Geldblog: Elektrofahrzeug-Boom – Warum eine Investition in Lithium und Co. Sinn macht Die meisten Batterien für Elektrofahrzeuge basieren auf wenigen Industriemetallen – und die hohe Nachfrage dürfte weiter anziehen. Martin Spieler

Grosse Nachfrage, begrenzte Rohstoffe: Die Elektrofahrzeugbranche bietet attraktive Investitionsmöglichkeiten. Foto: Getty Images

Die Zukunft soll doch vor allem in den drei Metallen Lithium, Kobalt und Nickel stattfinden. Haben sie einen Tipp für einen ETF? Leserfrage von A.M.

Der grundlegende Wandel in der Automobilbranche hin zur Elektromobilität führt zu einer starken Nachfrage nach Industriemetallen. Rohstoffe wie Lithium, Kobalt, Nickel und weitere Metalle wie Palladium sind stark gefragt und deren Notierungen zeitweise stark gestiegen. Bei vielen Rohstoffen kam es in letzter Zeit denn auch zu Engpässen, was die Preise ebenfalls stützt.

Lithium etwa wird für die Produktion von Lithium-Ionen-Batterien gebraucht. Deshalb hat die Nachfrage nach diesem Metall stark angezogen. Die Produktion wird von wenigen Firmen aus den USA, China und Chile dominiert. Wichtig für die Herstellung von Batterien für die E-Mobilität sind auch die ebenfalls von Ihnen erwähnten Metalle Nickel und Kobalt. Eine starke Stellung in der Förderung von Kobalt weltweit hat der Zuger Rohstoffkonzern Glencore. Indem man Aktien von Glencore erwirbt, die an der Londoner Börse gehandelt werden, kann man einfach und direkt am Preisanstieg von Kobalt und vielen weiteren Rohstoffen partizipieren.