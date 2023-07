Anarchistentreffen St-Imier – Warum ein Russe im Berner Jura nach Spuren seines toten Sohnes sucht Leshy Petrov war ein bekannter Anarchist und fiel im Krieg für die Ukraine. Sein Vater suchte am Anarchistentreffen nach Leshy Petrovs Spuren. Ursi Grimm (BT)

Dimitri Petrov ist erschüttert über den Tod seines Sohnes. Foto: Ursi Grimm

Tausende Menschen aus aller Welt reisten am vergangenen Wochenende für den 150. Geburtstag des Anarchismus nach St-Imier. Vor der Freiluftküche neben dem Eisstadion hat sich eine lange Schlange gebildet. Auch Dimitri Petrov steht dort an. Sein Magen knurrt. «Es sind so viele schöne Leute hier», sagt er eher beiläufig. «Ja, da hast du recht», antwortet ihm ein Mann lachend. Auch Petrov lacht.