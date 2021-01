Hintergrund zum «ShantyTok»-Hype – Warum ein 200 Jahre altes Seemannslied viralging Nathan Evans’ Interpretation des neuseeländischen Volkslieds «Wellermann» begeistert auf Tiktok Millionen von Menschen. Was löste den Hype aus und was hat Corona damit zu tun? Lisa Füllemann

Die Social-Media-Plattform Tiktok wird zurzeit von hundert Jahre alten Seemannsliedern überflutet. Es handelt sich um sogenannte Shantys, welche von sehnsüchtigen Seeleuten an Bord des Schiffes gesungen wurden. Melodien wie «The Wellerman» oder «(What Shall We Do with the) Drunken Sailor» sind auf Tiktok der Hit – doch wie ist es zu diesem ungewöhnlichen Trend gekommen?

Die Welle von Shanty-Videos hat ein schottischer Briefträger ausgelöst. Der 26-jährige Nathan Evans filmte im Dezember 2020 ein Tiktok mit seiner Interpretation des neuseeländischen Volkslieds «The Wellerman» – und löste unerwartet eine Shanty-Euphorie aus. Sein Video wurde rund 157 Millionen Mal geliked.

Musik-Liebhaber aus der ganzen Welt haben Evans’ Version ihre eigene Note verpasst oder haben mit eingestimmt. Entstanden ist das Genre mit dem Namen «ShantyTok» wo sich Menschen aus verschiedensten Ländern zu einer Art Online-Chor formieren und das Seemannslied singen oder musikalisch begleiten. So hat unter anderem der Comedian Jimmy Fallon mit der Band «The Roots» das ebenfalls viralgegangene Lied «Drivers License» von Olivia Rodrigo im Shanty-Style gesungen.

Um zu verstehen, wieso Evans’ Shanty-Revival so viel Gefallen findet, muss der Ursprung dieser Gesänge erörtert werden. Shantys sind laut «Classic FM» Volkslieder, die typischerweise von Seeleuten, Fischern und Walfängern gesungen wurden und vor allem im 19. Jahrhundert verbreitet waren. Gesungen wurden sie begleitend zu körperlich schwerer Arbeit, wie zum Beispiel beim Schrubben des Decks oder beim Hissen der Segel. Der konstante Takt unterstützte die Seeleute bei ihrer mühseligen Arbeit.

Nach dem «call and response»-Prinzip (Ruf und Antwort) sang ein Seemann eine Strophe vor, worauf der Rest der Mannschaft einfiel und den Refrain anstimmte. Die Shanties erinnern stark an die afroamerikanischen «Worksongs» (Arbeitsliedern), welche von Sklaven bei der Feldarbeit gesungen wurden.

Der Ursprung des «Wellerman»

Das Shanty, welches Evans singt, handelt laut «DW» von einem Versorgungsschiff namens «Wellerman», das die Kompanie des australischen Walfang-Unternehmens «The Weller Bros.» mit Proviant und allem Lebensnotwendigen versorgte. Das Unternehmen operierte zwischen 1830 und 1840 vor der Küste Neuseelands.

Das Versorgungsschiff wird im Refrain von der Besatzung sehnsüchtig erwartet: «Bald kommt der ‹Wellerman›, um uns Zucker, Tee und Rum zu bringen, eines Tages, wenn das ‹Tonguin› erledigt ist, werden wir unsere Sachen packen und gehen.» Unter «Tonguin» verstand man die mühsame Arbeit, den Wal in seine Einzelteile zu zerlegen.

Im Lied gelingt es den Seeleuten jedoch nie, den Wal mit der Harpune zu treffen – weshalb sie auf dem Schiff feststecken und nicht nach Hause können. Demnach handelt der «Wellerman»-Song vom Verlangen nach baldiger Erlösung und Freiheit – eine Parallele zur jetzigen Situation in der Corona-Pandemie und ein möglicher Grund, wieso das altertümliche Lied bei so vielen Anklang findet.

Plattenvertrag ergattert

Nicht nur der passende Inhalt des Volksliedes, sondern auch seine gemeinschaftliche Gesangsweise findet bei Tiktok-Nutzern Gefallen. Wie bei Gospel-Songs helfen Shantys, sich als Teil einer Gemeinschaft zu fühlen – in Zeiten mit eingeschränkten sozialen Kontakten für viele eine Wohltat. «Ich denke, dass in diesen Zeiten, wo alle daheim feststecken, etwas niedergeschlagen sind und nicht die beste Zeit haben, dieses Lied alle auf eine komische Weise etwas aufheitert», sagt Evans zu «NBC News».

Der Erfolg des 26-Jährigen flacht derweil nicht ab. Der Schotte hat seinen Job als Briefträger an den Nagel gehängt und hat mittlerweile einen Deal mit dem Musiklabel «Polydor Records» erhalten, wo auch Sängerinnen wie Billie Eilish und Selena Gomez unter Vertrag sind. Damit reiht er sich in eine Gruppe von Tiktok-Usern ein, die dank ihrer viralgegangener Videos Plattenverträge ergattert haben.