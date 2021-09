Warum eigentlich werden Arbeit und Kapital so unterschiedlich besteuert?

Wenn wir am 26. September über die 99-Prozent-Initiative der Juso abstimmen, geht es um genau diese Frage: Es geht darum, wieso überhaupt ein Unterschied in der Besteuerung von Lohnarbeit und, sagen wir, einer erfolgreichen Spekulation an der Börse existiert. Und darum, ob dieser Unterschied gerechtfertigt ist.

Die Initiative der Juso ist chancenlos, aber sie stellt die richtigen Fragen. Im Abstimmungskampf sind diese grundsätzlichen Dinge allerdings kaum ein Thema. Die Juso bringen die Diskussion über ihre diffus formulierte Initiative nicht auf den Boden. Das hat auch damit zu tun, dass der historisch gewachsene Unterschied in der Besteuerung nicht einfach zu erklären ist. Das Schweizer Steuersystem in seiner Gesamtheit ist unendlich komplex.