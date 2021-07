Musik-Verbot bei Bernmobil – Warum dürfen Busfahrer Radio hören, Tramchauffeure aber nicht? Geht es ums Musikhören während der Arbeit, werden bei Bernmobil Bus- und Tramfahrer ungleich behandelt. Eigentlich zu Unrecht. Christoph Albrecht

Stille Fahrt durch Berns Gassen: Für Tramfahrer ist Radiohören tabu. Foto: Raphael Moser

Die Chauffeusen und Chauffeure von Bernmobil sind Allrounder. Wer beim Berner Verkehrsunternehmen Tram fährt, der fährt auch Bus. Viele beherrschen das Lenken beider Fahrzeuge. Ob sie aber auch beides gleich gern tun?

Es darf zumindest vermutet werden, dass eine Schicht im Bus etwas mehr Abwechslung bringt. Aus einem simplen Grund: Dort lässt sich beim Fahren Radio hören.

Ist Tramfahren schwieriger?

In der Führerkabine eines Trams hingegen gilt striktes Musikhörverbot. Dabei spielt es keine Rolle, ob man der Hitparade lauscht, sich das Nachrichtenbulletin anhört oder einem Fussballmatch folgt. Radiohören, so will es das Regelwerk, ist beim Lenken einer Strassenbahn nicht erlaubt.