5. Niederlage in Folge für Langnau – Warum dieser Nackenschlag den SCL Tigers besonders weh tut Nach zuletzt schwachen Leistungen steigern sich die Emmentaler in Genf massiv. Aber im letzten Drittel gelingt Servette mit vier Toren die Wende zum 4:2-Sieg. Marco Oppliger

Für einen starken Auftritt nicht belohnt: Die SCL Tigers müssen auch in Genf als Verlierer vom Eis. Foto: Pascal Muller (Freshfocus)

Und dann hallen tatsächlich Pfiffe von den Rängen. Zur Spielhälfte kann Servette in Überzahl spielen. Die erste Genfer Powerplay-Formation lässt Hockey-Feinschmecker mit der Zunge schnalzen. Auf dem Eis stehen Sami Vatanen, Valtteri Filppula, Daniel Winnik, Vincent Praplan und Noah Rod. Doch das hochkarätige Quintett bringt nichts zustande, was einige Genfer Anhänger hörbar erzürnt.

Als die Schlusssirene ertönt, ist jedoch aller Zorn verflogen. Weil die Servettiens im letzten Drittel doch noch einen Zahn zulegen. 4:2 bezwingen sie die SCL Tigers. Es ist ein grosszügiger Lohn für eine insgesamt dürfte Leistung. Und es ist ein weiterer Schlag in den Nacken für die Emmentaler, die sich im Vergleich zu den letzten Partien steigerten und dem Favoriten bis fast zum Schluss Paroli boten.

Die 3 Infos einblenden Joel Salzgeber Beim Tigers-Stürmer wurde Ende 2021 ein Hüft-Impingement diagnostiziert. Nach einer Operation im Frühjahr und einem Aufbau im Sommer kehrt Salzgeber in Genf erstmals ins Line-Up zurück. Robert Mayer Wie Boltshauser zum besten Spieler seiner Mannschaft gewählt. Auf eine Abwehrquote von 92,3 Prozent bringt es der Genfer Goalie im ersten Aufeinandertreffen mit seinen ehemaligen Teamkollegen. Alexandre Grenier Der Kanadier wurde am Samstag in Rapperswil von einem Puck im Gesicht getroffen. Das Geschoss hinterliess eine klaffende Wunde unter dem linken Auge, die genäht werden musste. Grenier hatte Glück im Unglück: Er kann in Genf mit einem Vollvisier spielen.

Simpel und aufsässig

Es wurde bekanntlich nicht mit Kritik gegeizt in den letzten Tagen an der Mannschaft von Thierry Paterlini. Gegen Ajoie, vor allem aber im Derby gegen Biel und in Rapperswil enttäuschte sie auf der ganzen Linie. Die Gegner erhielten viel zu viel Platz, auch, weil die Tigers für sie so wichtige Tugenden wie Leidenschaft und Wille vermissen liessen.

Aber das tolle im Eishockey ist: Zumindest in diesem Stadium der Saison lässt sich noch Vieles korrigieren. Und so treten die Langnauer in der Vernets-Halle wie verwandelt auf. Sie spielen simpel und aufsässig, so dass das hochdekorierte Genfer Ensemble sich selten in Szene spielen kann. Und wenn doch, dann ist Luca Boltshauser zur Stelle. Der Goalie hält seine Mannschaft mit einigen Paraden bis ins letzte Drittel im Spiel.

1:0 führt sie da, Vili Saarijärvi eröffnete das Skore in der 25. Minute. Wobei es sich eigentlich bereits um den zweiten Langnauer Treffer an diesem Abend handelte. Doch jener von Flavio Schmutz im Startabschnitt – und in Unterzahl - war wegen Offside aberkannt worden.

Finnische Weltklasse

Es bedarf letztlich der Klasse dreier Weltmeister und Olympiasieger, um die Partie zu wenden. Teemu Hartikainen trifft nach magistraler Vorarbeit Vatanens zum Ausgleich, Filppula gelingt das 2:1. Langnau aber gibt sich nicht geschlagen, Aleksi Saarela enteilt erneut in Unterzahl und lässt auch Robert Mayer keine Chance. Sechs Minuten vor Schluss dürfen die Gäste wieder auf Punkte hoffen. Zumal kurz danach der Genfer Rod auf die Strafbank muss.

Aber: Auch Servette respektive Simon Le Coultre kann in Unterzahl treffen (58.). Und davon erholen sich die Gäste nicht mehr, wobei Rot mit dem Empty-Netter 16 Sekunden vor der Sirene alles klar macht.

Langnau geht damit bereits zum fünften Mal in Folge leer aus, obwohl es über weite Strecken überzeugt hat. Das dürfte die Emmentaler fast noch mehr schmerzen als der Blick auf die Tabelle.

Das Telegramm Infos einblenden Servette - SCL Tigers 4:2 (0:0, 0:1, 4:1) 4547 Zuschauer Tore: 25. Saarijärvi (Rohrbach) 0:1. 42. Hartikainen (Vatanen) 1:1. 46. Filppula 2:1. 55. Saarela (Schmutz/Ausschluss Diem!) 2:2. 58. Le Coultre (Richard, Winnik/Ausschluss Rod!) 3:2. 60. (59:44) Rod (ins leere Tor) 4:2. Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Servette, 5-mal 2 Minuten gegen SCL ­Tigers. SCL Tigers: Boltshauser; Lepistö, Zryd; Saarijärvi, Grossniklaus; Cadonau, Erni; Aeschbach; Weibel, Michaelis, Pesonen; Rohrbach, Schmutz, Saarela; Grenier, Diem, Sturny; Berger, Neuenschwander, Aeschlimann; Salzgeber.

