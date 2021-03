Tötungsdelikt Kiental – Warum diese Verschwiegenheit? Das Dorf Aeschi ist so verschwiegen, dass die Öffentlichkeit erst 16 Monate nach der Festnahme am Dorffest von einem Tötungsdelikt und dem mutmasslichen Täter erfährt. Wie ist das zu erklären? Hans Peter Roth

Der obere Pochtenfall an der Griesalp. Hier in der Nähe wurden vor zwei Jahren zwei Männer hinuntergestossen. Foto: Robertus Laan

«Ja, es gibt zu denken, wie ein Mensch so weit kommen kann.» Christian Däpp steht vor seinem Holzbauunternehmen in Aeschiried und blickt in die Ferne. Der Gemeindepräsident von Aeschi spricht vom mutmasslichen Täter, der 2019 im Kiental zwei Menschen in die Schlucht gestossen haben soll. Er habe ihn gekannt. «Wenn das alles so stimmt, macht es betroffen.» Doch es gebe noch kein gerichtliches Urteil, und es gelte die Unschuldsvermutung, betont der einheimische Unternehmer: «Gredt wird e Hüfe!»

Erstaunt über Verschwiegenheit

Der langjährige Gemeindepolitiker kennt die gemischte Gemeinde Aeschi seit Kindsbeinen von innen. Trotz oder gerade wegen des Klatsches, der zum Tathergang und zum 63-jährigen einheimischen Tatverdächtigen dorfintern herumgereicht wurde, ist er erstaunt: «Dass gar niemand aus dem Dorf zu diesen Geschehnissen an die Öffentlichkeit oder an die Medien ging, überrascht mich.» Seit der spektakulären Festnahme des mutmasslichen Täters am Aeschi-Märit am 5. November 2019 habe man in der Gemeinde gewusst, um wen es gehe und was ihm zur Last gelegt werde.