Zwei Siege für den SC Bern – Warum dies ein perfektes SCB-Wochenende war Die Art und Weise der Berner Siege in Rapperswil-Jona und gegen den ZSC ist mindestens so viel Wert wie die sechs Punkte. Kristian Kapp

Support von der Bank aus: Berns Tristan Scherwey feuert seine Teamkollegen gegen die ZSC Lions an, hinter ihm Cheftrainer Johan Lundskog. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

6:1 hatte der SC Bern am Samstag gegen die ZSC Lions gewonnen. Sechs Tore, zwei davon erzielt durch Tristan Scherwey. Doch als Ramon Untersander danach über die Partie nachdachte, kam dem SCB-Verteidiger als Erstes dies in den Sinn: «Dieser Shift von Trische, der löste alles aus.» Trische, das ist Scherwey, und in diesem Einsatz schoss er keinen Treffer. Und eigentlich war es sogar nach allen Erkenntnissen im modernen Eishockey streng gesehen kein perfekter Shift, da mit über 50 Sekunden eher zu lange.

Aber Scherwey gelangen in dieser knappen Minute drei Checks, als er das Eis verliess, um sich auswechseln zu lassen, jubelte die SCB-Bank fast wie nach einem Treffer, und es erwachte das Publikum.