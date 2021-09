Analyse zu den USA nach Afghanistan – Warum die Zeit des Weltpolizisten abgelaufen ist Die imperiale Phase der Vereinigten Staaten ist bis auf weiteres vorbei. Der Präsident hat sich für Nation Building entschieden – aber im eigenen Land, nicht in Afghanistan. Meinung Hubert Wetzel aus Washington

Will sich nun zuerst um Amerika kümmern: Der Präsident erweist einem in Kabul getöteten jungen US-Soldaten die letzte Ehre. Foto: Carolyn Kaster (AP)

Der britische Schriftsteller Graham Greene hat schon vor einem halben Jahrhundert alles geschrieben, was es über die Vereinigten Staaten und ihr Streben, die Welt nach ihrem Abbild zu formen, zu sagen gibt. Sein Roman «Der stille Amerikaner» handelt von einem jungen, naiven, enthusiastischen – und deswegen gefährlichen – US-Diplomaten, der in Indochina die Demokratie befördern will. «Er war fest entschlossen, Gutes zu tun, nicht einem einzelnen Menschen, sondern einem Land, einem Kontinent, einer Welt», schreibt Greene. Der Amerikaner lässt sich mit den falschen Warlords ein, am Ende sind er und viele andere Menschen tot.