Wie weiter mit der Super League? – Warum die WM-Qualifikation den Schweizer Fussball gefährden kann Die Schweizer Nationalmannschaft feiert derzeit grosse Erfolge. Damit das auch in Zukunft so ist, muss der Schweizer Profifussball dringend ein paar Fragen klären. Florian Raz

Welcher junge Spieler folgt auf ihn? Xherdan Shaqiri, 30-jährige Stütze des Schweizer Nationalteams. Foto: Daniela Frutiger (Freshfocus)

Remo Freuler trifft und schiesst die Schweiz an die Weltmeisterschaft 2022. Auf den Rängen der Swissporarena in Luzern herrscht Jubelstimmung. Und mittendrin Entscheidungsträger von Schweizer Proficlubs mit Gedanken, die so gar nicht zur Party passen.

«Hoffentlich lassen sich jetzt nicht alle von diesem Erfolg täuschen.» So beschreibt der Verwaltungsrat eines Vereins aus der Super League seine Gefühlslage. Er ist nicht der einzige, der so denkt. Weil das Gerangel um Strategien und Geld verbissen ist, reden viele lieber anonym.

Während die Nationalmannschaft mit EM-Viertelfinal und dem Ticket für Katar ein wunderbares Jahr feiert, müssen im Clubfussball jene Entscheide gefällt werden, die auch künftige Erfolge ermöglichen. Das ist die Aufgabe des neu gewählten Komitees der Swiss Football League unter ihrem frischen Präsidenten Philipp Studhalter.