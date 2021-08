Stadt-Land-Graben – Warum die SVP jetzt auf die Städte eindrischt Mit ihrer Kampfansage an die Städte hat die SVP eine neue Kampagne lanciert. Sie hat dabei bereits die nächsten Wahlen im Blick. Charlotte Walser , Beni Gafner

SVP-Präsident Marco Chiesa und Nationalrat Thomas Matter haben die links-grünen Städte im Visier. Foto: Peter Schneider (Keystone)

SVP-Präsident Marco Chiesa wählte am 1. August scharfe Worte: Die freie Schweiz müsse gegen die links-grünen Städte verteidigt werden. «Wir sagen diesen links-grünen Wohlstandsverwahrlosten den Kampf an.» Damit treibe die SVP in trumpscher Manier die Spaltung der Gesellschaft voran, kritisierten Politikerinnen und Politiker anderer Parteien.

«Bei allen Differenzen im politischen Weltbild: Was zum Teufel reitet die SVP, am 1. August eine solche Rede zu halten?», fragte Mitte-Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter auf Twitter. Stadt und Land prosperierten nur gemeinsam, hielt Schneider-Schneiters Parteikollegin Andrea Gmür fest. Komiker Viktor Giacobbo erhielt für seinen ironischen Kommentar «Endlich Bürgerkrieg!» auf Twitter Hunderte Likes.

«Das Thema wird die Schweiz begleiten»

Ein Versehen war die Ansprache kaum. Auch SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi drosch in seiner Rede auf die Städte ein. Marco Chiesa wiederum doppelte am Montag auf Anfrage nach: Man habe zuletzt viel über Rösti- und Polenta-Gräben gesprochen, das wirkliche Problem sei in vielen Bereichen aber der Stadt-Land-Graben. Chiesa ist überzeugt, dass die Agrarinitiativen und das CO2-Gesetz nicht die letzten Abstimmungen waren, die diesen Graben aufgezeigt haben. Das Thema werde die politische Schweiz bestimmt bis zu den nächsten Wahlen und darüber hinaus begleiten.

Das klingt nach einer Kampagne. Die SVP hat auch einen Dossier-Verantwortlichen bestimmt: den Zürcher Nationalrat Thomas Matter. Er dementiert allerdings, dass es sich um eine Kampagne handle. Die SVP wolle lediglich aufzeigen, wie stark die Städte dominierten und was sie die Landbevölkerung kosteten.

«Wir zielen nicht auf die Städte als Städte»

Gleichzeitig kündigt Matter allerdings an, die SVP werde im Herbst Berechnungen präsentieren. «Sie werden noch staunen», sagt Matter. So habe die SVP zum Beispiel errechnet, dass die Stadt Zürich pro Kopf zehnmal so viel Geld für Kitas ausgebe wie ländliche Gemeinden. Und dies, obwohl in der Stadt mehr Teilzeit gearbeitet werde als auf dem Land. «Dass die Frauen auf dem Land hinter dem Herd stehen, ist ein Mythos.»

Auf die Frage, ob die SVP mit ihrem Angriff auf die Städte nicht potenzielle Wählerinnen und Wähler in den Städten vergraule, sagt Matter: «Wir zielen nicht auf die Städte als Städte, sondern auf die Luxus-Sozialisten in den Städten.» Als «Luxus-Sozialisten» sieht die SVP zum Beispiel die Velofahrerinnen und Velofahrer, die in Zürich 100 Kilometer Velowege verlangen. Das müsse die Landbevölkerung bezahlen. Denn die Steuern, die Velofahrer bezahlten, reichten dafür «sicher nicht».

Basler SVP will eigenständigen Wahlkampf führen

Für städtische SVP-Sektionen ist eine Kampfansage an die Städte als Wahlkampfthema schwierig. Pascal Messerli ist SVP-Fraktionschef im Basler Grossen Rat und sagt: «Diese 1.-August-Rede wird keinen entscheidenden Einfluss haben auf die Wahlen 2023. Wir haben trotzdem ein gutes Verhältnis auf Ebene der SVP Schweiz.» Wichtig sei, sowohl für die Stadt- als auch für die Landbevölkerung, im Hinblick auf das Wahljahr Lösungen anzubieten. «Wir werden in Basel, gleich wie in früheren Jahren, einen eigenständigen Wahlkampf führen, um unsere bürgerlichen Wähler anzusprechen.»

Vom Präsidenten der Stadtberner SVP, Thomas Fuchs, kommt gar dezidierte Unterstützung für Chiesa und Aeschi. Er sei froh, dass die SVP Schweiz das Thema aufgreife. «Linke Städter haben null Verständnis für Landanliegen.» Auch gegenüber den Agglomerationsgemeinden fehle das Verständnis.

Lebenszeichen von Chiesa

Die 1.-August-Ansprache hat nicht nur dem Thema, sondern auch dem SVP-Präsidenten Aufmerksamkeit verschafft. Bisher war Marco Chiesa wenig sichtbar. Mit dieser Rede habe er nun ein Lebenszeichen von sich gegeben, sagt der Politologe und Kampagnenexperte Louis Perron. Die Rechnung sei aufgegangen: «Die Medien sprechen gut auf Provokationen an.»

Daneben sieht Perron die Kampagne als Versuch, den Erfolg der SVP in der Abstimmung über das CO2-Gesetz weiter zu nutzen. Das Nein zum CO2-Gesetz war der erste Abstimmungserfolg der Partei nach einer längeren Durststrecke – und einer der seltenen Erfolge ausserhalb des Kernthemas «Ausländer».

Kein Selbstläufer

Ausschlaggebend war die Mobilisierung der SVP-Anhängerschaft auf dem Land, die dank der Agrarinitiativen gelang. «Da ist es naheliegend, ein Brikett nachzulegen», sagt Perron. Ob es sich tatsächlich um eine längerfristige Strategie handle, werde sich zeigen. «Ein Selbstläufer wie das Ausländerthema ist das Städte-Thema nicht.»

Laut Perron besteht das Risiko, dass das Ausspielen von Stadt gegen Land und die vergleichsweise scharfe Rhetorik bei der eigenen Basis nicht nur gut ankommt. Vergangene Kampagnen – etwa das Apfel-Wurm-Sujet – hätten gezeigt, dass zu starke Provokationen nicht funktionierten. Die Schweiz sei sehr auf den Ausgleich bedacht, stellt Perron fest. In dieser Hinsicht sei die SVP – obwohl sie traditionelle Symbole gern für sich beanspruche – «bemerkenswert unschweizerisch».

Agglomerationen als Kampfzone der Parteien

Fest steht aber, dass sich in Abstimmungen der Vergangenheit oft ein Stadt-Land-Graben zeigte – nicht nur beim Jagdgesetz und bei den Agrarinitiativen. Ebenso klar ist, dass die SVP auf dem Land stark ist. Die Mobilisierung der eigenen Basis sei das Wichtigste mit Blick auf die Wahlen, sagt Perron. Und die Wahlen habe die SVP immer im Blick.

Hinzu kommt, dass die Agglomerationen, in welchen sowohl ehemalige Dörfler als auch ehemalige Städter leben, eine grosse Rolle spielen. Perron bezeichnet sie als «Königsmacher», weil sie politisch mal auf die eine und mal auf die andere Seite kippen. Das macht die Agglomerationen für sämtliche Parteien zu einem interessanten Ziel.

Der Freiburger Wirtschaftsprofessor Reiner Eichenberger vertritt eine andere These: Es gebe keinen fixen Stadt-Land Graben, sagt er. Der Graben verlaufe je nach Thema ganz unterschiedlich.

