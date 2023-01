Ständeratswahl im Herbst – Warum die Situation im Tessin für die SP so knifflig ist Austritte, interne Streitigkeiten und eine Kandidatin, die sich fürs neue Amt aus dem Ständerat zurückziehen müsste – wie will die Partei so ihren Sitz in Bern verteidigen? Alessandra Paone

Marina Carobbio schaffte 2019 die Sensation: Sie wurde in den Ständerat gewählt und verdrängte den altgedienten Mitte-Politiker Filippo Lombardi. Foto: Jean-Paul Guinnard

Der SP steht ein schwieriges Wahljahr bevor. Insbesondere im Ständerat muss die Partei sich wohl auf schmerzvolle Verluste einstellen: Paul Rechsteiner (SG), Hans Stöckli (BE) und Roberto Zanetti (SO), die seit vielen Jahren im Stöckli politisieren, treten nicht mehr an. Mit der Wahl von Elisabeth Baume-Schneider in die Landesregierung stehen die Sozialdemokraten auch im Jura vor einer Herausforderung: Mathilde Crevoisier Crelier, die im Dezember für die neue Bundesrätin nachgerückt ist, bleibt wenig Zeit, um sich in Bern zu etablieren; der Bisherigenbonus dürfte ihr nur begrenzt nützen.