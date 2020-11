Bundesrat bestellt für 1.5 Millionen Menschen – Warum die Schweiz beim Impfstoff nur in der zweiten Reihe steht Die Schweiz hat für den Impfstoff von Pfizer-Biontech eine Vorreservierung. Doch wann sie geliefert wird, ist offen. Isabel Strassheim , Holger Alich

Wer bekommt die Impfung von Pfizer-Biontech zuerst? Bis Ende 2021 werden 1,3 Milliarden Dosen produziert. Foto: Dado Ruvic (Reuters)

Die Vorreservierung für die erfolgsversprechende Covid-Impfung von Pfizer-Biontech ist vereinbart, wie der Bundesrat am Mittwoch bekannt gegeben hat. Es sollen 1,5 Millionen Menschen mit ihr geschützt werden. Mit Impfen könnte im ersten Halbjahr 2021 begonnen werden, sagte Gesundheitsminister Alain Berset. Dafür aber gibt es noch drei Hürden.

Erst mal müssen die klinischen Versuche erfolgreich abgeschlossen werden. Das könnte noch einige Wochen dauern (hier die wichtigsten Fragen und Antworten dazu). Bevor Menschen in der Schweiz geimpft werden können, gibt es aber noch zwei weitere Hürden: Die Impfung muss von der Arzneimittelbehörde Swissmedic zugelassen sein. Und: Die Schweiz muss den genauen Vertrag mit Lieferdatum, Menge und Preis aushandeln. Nur so kann sie an einen Teil aus den ersten Produktionen kommen.

Wer als erstes geimpft werden könnte, ist ebenso offen. Prinzipiell ist zwar vorgesehen, dass Gesundheitspersonal, alte Menschen und andere Risikogruppen zuerst dran kommen sollen. Doch ob die Pfizer-Impfung auch für diese Gruppen geeignet ist, muss sich erst zeigen. Es hängt am jeweiligen Wirkprofil einer Covid-Impfung, für wen sie geeignet ist.

USA und EU ganz vorne

Die Schweiz will insgesamt 3 Millionen Dosen bestellen, von der es zwei Piekse für eine Impfung braucht. Diese Menge ist zwar vergleichsweise klein. Pfizer-Biontech dürften es bis Ende 2021 schaffen, 1,3 Milliarden Dosierungen herzustellen. Davon ist jedoch schon ein wesentlicher Teil vergeben. Es hängt vom Auslieferungsmodus ab, ob die Schweiz überhaupt noch unter den ersten Staaten sein kann, die Lieferungen erhalten.

Prinzipiell kann eine Firma so verfahren, dass sie die ersten Chargen vollständig an ein Land liefert und die Vorbestellungen der Reihe nach abarbeitet. Oder aber sie teilt sie zwischen verschiedenen Staaten auf.

Die USA, die für ihre massive Reservierungspolitik bei den Covid-Impfstoffen bekannt sind, dürften in keinem Fall leer ausgehen: Sie hatten schon im Juli mit dem US-Konzern Pfizer einen Vorvertrag für die schnelle Auslieferung von 100 Millionen Dosierungen getroffen. Ebenso sicherten sie sich die Nachlieferung von weiteren 500 Millionen.

Auch die Europäische Union war früh dabei und hat sich bei Pfizer-Biontech bis zu 300 Millionen Dosen gesichert. Die Liefervereinbarungen war im Sommer vorverhandelt worden und ist nach den positiven Studienresultaten diese Woche unter Dach und Fach gebracht worden. Deutschland hat sich zudem beim deutschen Startup Biontech noch eine nationale Extralieferung gesichert. Der Staat hatte die Firma zuvor zudem mit Millionen an Forschungsgeldern unterstützt.

Die USA haben sich den Pfizer-Impfstoff für fast die gesamte Bevölkerung gesichert.

Die USA und EU haben zudem Vorverträge mit anderen Impfprojekten. Dasselbe gilt für die Schweiz: Sie hat feste Reservierungen bei AstraZeneca sowie Moderna. Ausserdem nimmt die Schweiz an internationalen Initiative zur Covid-Impfstoffbeschaffung, genannt Covax, teil.

Vorbestellungen sind ein Glücksspiel

Insgesamt hat die Schweiz so ein Anrecht auf 16 Millionen Dosierungen. Dies könnte für 8 Millionen Menschen reichen, weil es bei den meisten Impfungen im Abstand von einer Woche zwei Injektionen braucht. Das wäre mehr als genug, denn es sollen nur 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung geimpft werden. Damit wäre die Pandemie gebrochen.

Doch Vorbestellungen sind ein Glücksspiel, weil einige Impfprojekte noch scheitern dürften. Mit frühen Reservierungen legt sich ein Staat auf bestimmte Impfstoffe fest und leistet Vorauszahlungen, ohne zu wissen, ob sie Erfolg haben werden. Statt Pfizer-Biontech hätte etwa auch Moderna als erste mit vielversprechenden Zwischenresultaten der grossen klinischen Studie kommen können. Beide Firmen verfolgen mit der neuartigen mRNA-Methode dieselbe Technologieplattform.

Die Schweiz hat wie viel andere Länder von den drei hauptsächlich verfolgten unterschiedlichen Plattformen zwei Kandidaten genauer angeschaut und dann einen vorbestellt, erklärt Christian Münz von der Covid-Taskforce des Bundes. «Dass nun Pfizer zeitlich vorne liegen wird, war nicht vorab klar», so der Immunologe.

«Man weiss im Vorhinein nicht, wer der Schnellste und Beste ist, das liegt in der Natur der Sache», sagte Roche-Chef Severin Schwan am Mittwochmittag an einem Austausch mit Journalisten dazu. Der Basler Pharmakonzern ist zwar bei keinem Impfprojekt direkt dabei. Aber er stattet die klinischen Versuche mit seinen Covid-Antikörpertests aus, damit überprüft werden kann, ob die Impfungen bei den Probanden zu einer Abwehrreaktion führen.

Lonza-Chef spielte eine Rolle bei Schweizer Entscheid

Je früher ein Staat sich auf eines der Impfprojekte festlegt und dafür Geld ausgibt, desto höher ist einerseits die Wahrscheinlichkeit, dass er einen Anteil an den ersten Lieferungen ergattert. Aber desto grösser ist auch das Risiko, dass die Projekte scheitern. Denn detaillierte Daten über die klinischen Studien liegen erst gegen Schluss vor.

Die andere Hürde ist die Zulassung. Im Moment prüft Swissmedic die Impfstoffe von AstraZeneca sowie von Pfizer-Biontech. Für den von der Schweiz vorreservierten Moderna-Impfstoff, hat die Firma noch gar keine Zulassung beantragt. Swissmedic-Vizedirektor Philippe Girard geht jedoch davon aus, dass der Antrag bald folgt.

Die Reservierung bei AstraZeneca bekam die Schweiz übrigens über die EU vermittelt. Beim Entscheid für Moderna spielte eine Rolle, dass der Schweizer Pharma-Zulieferer Lonza den Wirkstoff für dessen Impfung herstellt. Der Lonza-Chef hatte dabei vermittelt. Denn er wollte nicht, dass er bei einem Erfolg des Projektes den Impfstoff in alle Welt liefert, die Schweiz aber leer ausgeht.