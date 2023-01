«Apropos» – der tägliche Podcast – Warum die «Rebel Royals» so viele faszinieren – und so viele nerven Die neue Autobiografie, eine Netflix-Serie, unzählige Schlagzeilen: Prinz Harry und Meghan Markle sind überall. Verloren haben sie die Gunst vieler Briten und Britinnen. Rekonstruktion einer Entfremdung. Michèle Binswanger als Gast Mirja Gabathuler als Host

So sehr polarisiert wie Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan Markle haben Mitglieder des britischen Königshauses schon lange nicht mehr. Diese Woche sorgte Harrys neue Autobiografie «Spare» für Gesprächsstoff. Zuvor war bereits eine Netflix-Serie erschienen, mit der das Paar die Hoheit über seine Geschichte zurückerlangen will – und sich selbst als Opfer einer Kampagne von Könighaus und britischen Medien darstellt.

Wie konnte der Konflikt zwischen ihnen und den übrigen Royals öffentlich so eskalieren? Warum fasziniert das so viele Menschen? Und was bedeutet das Zerwürfnis für die britische Monarchie? Darüber spricht Michèle Binswanger, Co-Leiterin des Ressorts Leben bei Tamedia, in einer neuen Folge des täglichen Podcasts «Apropos». Gastgeberin ist Mirja Gabathuler.

Michèle Binswanger schreibt über Menschen, ihre Geschichten und macht vertiefte Recherchen. Sie wurde 2016, 2017 und 2018 zur Gesellschaftsjournalistin des Jahres gewählt. Heute leitet sie zusammen mit Philippe Zweifel das Ressort Kultur, Leben, Wissen, Service der Sonntagszeitung und Mantel-Redaktionen. Mehr Infos @mbinswanger Mirja Gabathuler ist verantwortlich für Audioformate bei Tamedia und moderiert den täglichen Podcast «Apropos». Mehr Infos @gabathvler

