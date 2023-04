Trübe Aussichten für SportXX und Co. – Warum die Migros mit Turnschuhen und Staubsaugern Verluste macht Trotz neuer Leitung schreiben die Fachmärkte der Migros nach Corona wieder Verluste. In diesem Geschäft kämpft der orange Riese gegen viel grössere Konkurrenten. Erich Bürgler

Die SportXX-Filialen der Migros erhalten derzeit ein neues Design. Die «mentale Fitness» steht stärker im Fokus. Foto: PD

Während der Pandemie entdeckte die Schweiz das Gärtnern, das Backen und war verrückt nach Outdoorsport. Davon profitierten Bereiche der Migros. Endlich schrieben die Fachmärkte, zu denen M-Electronics, SportXX, Do it und Micasa gehören, Gewinne. Damit ist es vorbei. Im vergangenen Jahr rutschte das Geschäft mit Küchengeräten, Turnschuhen und Rasenmähern wieder in die Verlustzone.