Forderung nach Transparenz – Warum die Lebensmittelkontrolle die «Sünder» nicht nennt Mäusekot in der Küche: Leserinnen und Leser kritisieren, dass das Berner Lokal trotz fehlender Hygiene anonym bleibt. Doch es gibt gesetzliche Hürden. Simon Wälti

Im letzten Jahr hat das Kantonale Laboratorium rund 7000 Betriebe der Gastro- und Lebensmittelbranche kontrolliert. (Archivbild) Foto: Keystone

Der Ekelfaktor ist hoch: Im letzten Jahr hat die Lebensmittelkontrolle in einem Lokal in der Stadt Bern Rückstände von Mäusekot in der Küche gefunden – nicht nur am Boden, sondern auch in Schubladen und auf Gerätschaften. Es kam zu einer Anzeige und in der Folge zu einem Strafbefehl mit Busse, welcher der Redaktion vorliegt.