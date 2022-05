Beitritt zu EU-Verteidung – Die Dänen stimmen über eine Zeitenwende ab Als einziges Volk in der EU klinken sich die Skandinavier bislang aus der gemeinsamen Verteidigung aus. Ein Referendum am Mittwoch soll das ändern. Kai Strittmatter aus Kopenhagen

Dänische Soldaten bei einem Nato-Manöver in Lettland. Die Nato-Mitgliedschaft war für die Dänen nie ein Problem. (25. Mai 2022) Foto: Jeff J Mitchell (Getty Images)

Es riecht nach Zeitenwende, auch in Dänemark. Am Mittwoch gehen die Dänen zu den Urnen, um über eine weitere Integration in die Europäische Union abzustimmen: Das Land hatte sich bisher als einziger EU-Mitgliedsstaat ausgeklinkt aus der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Es ist einer der vier «Vorbehalte», die Dänemark sich 1993 hat garantieren lassen, um überhaupt weiter EU-Mitglied zu sein. Wenn das Land nun diesen Vorbehalt abschafft, dann wäre das ein historischer Sinneswechsel.