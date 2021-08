Kommentar zur Schelte des Bundesrats - Warum die Bonuskritik an der Swiss-Führung billig ist

Plötzlich am Boden: Parkierte Swiss-Flieger auf dem Flugplatz Dübendorf im März 2020. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

In einem Brief ärgern sich Bundesrätin Simonetta Sommaruga und Finanzminister Ueli Maurer über Bonuszahlungen an die Swiss-Führung. Sie finden es «irritierend» und «politisch unsensibel», dass sich das Topmanagement, unter anderem der frühere Swiss-Chef Thomas Klühr, für das Jahr 2019 einen Bonus auszahlte.

Selbstverständlich darf sich der Bundesrat über alles aufregen, was ihm missfällt. Trotzdem ist seine Empörung billig. Denn die Bürgschaft des Bundes für den 1,5-Milliarden-Bankkredit an die Swiss war nur an weiche Bedingungen geknüpft – so wurde weder ein hartes Bonusverbot festgeschrieben noch die Vorgabe, die Flieger mit Biokerosin zu betanken. Die Swiss sicherte dem Bund bei den variablen Vergütungen lediglich «Zurückhaltung» zu. Es ist peinlich, sich über etwas aufzuregen, was man hätte verhindern können.