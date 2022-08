Neubau in Kerzers – Warum die Blumenbörse Bern den Kanton wechselt Der Engrosmarkt für Pflanzen sieht im Wankdorf keine Zukunft. 2024 wird er einen Neubau im Kanton Freiburg beziehen. Beat Kuhn (Bieler Tagblatt)

Wo die Floristen einkaufen: René Bergmann (l.), Vorsitzender der Baukommission, und Geschäftsführer Michael Ettmann in der Verkaufshalle der Blumenbörse in Bern-Wankdorf. Foto: Rabih Haj-Hassan

Dass Bäcker und Konditoren noch halb in der Nacht mit der Arbeit anfangen müssen, weiss man. Weniger bekannt sein dürfte, dass dies auch in der Pflanzenhandelbranche der Fall ist: Um 4 Uhr ist bei der Blumenbörse in Bern Arbeitsbeginn. Auch liefern die Gärtnereien dann die neue Ware an. Um 5.30 Uhr öffnet sie für die Floristen, und die kaufen davon, was sie in ihrem Laden anbieten wollen. Nach anderthalb Stunden Einkaufsgetümmel kehrt in dem Engrosmarkt wieder Ruhe ein.