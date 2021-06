Sind zwar aufgefallen, aber nicht als einzige abgefallen: Die Nati-Spieler Granit Xhaka (l.) und Manuel Akanji im Spiel gegen Italien am Mittwoch in Rom. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Nein, besonders helle war die Aktion einiger Nati-Spieler nicht, einen Coiffeur aus der Schweiz ins Mannschaftsquartier in Rom einfliegen zu lassen, um sich die Haare zu bleichen. Aber die Aufregung, die deswegen entstanden ist, ist mindestens so falsch wie Xhakas und Akanjis neue Haarfarbe.

Hätten die Schweizer am Mittwoch gegen Italien besser gespielt, wäre die ganze Geschichte erstens das geblieben, was sie eigentlich ist: eine Randnotiz. Aber dummerweise zog die Mannschaft einen miserablen Tag ein und traf dazu noch auf einen EM-Mitfavoriten in bester Laune und Form. Das kann passieren. Und es ist ja nicht so, dass nur die beiden frisch Erblondeten schlecht waren, sondern das gesamte Team. Die Frisuren spielen da keine Rolle.