Weniger Arbeit für gleichen Lohn – Warum die 35-Stunden-Woche zum nächsten Politkampf wird Wie viele Stunden werden wir in Zukunft noch arbeiten? Nach ersten Forderungen von Gewerkschaften kommt diese Debatte nun ins Bundeshaus. Philipp Felber-Eisele

Tamara Funiciello will die Arbeitszeit begrenzen – bei vollem Lohn. Foto: Keystone

Den Anfang machte die Gewerkschaft Syndicom. Sie forderte für Angestellte der Swisscom eine 35-Stunden-Woche bei gleicher Bezahlung. Die Unia folgte auf dem Fuss. Sie formulierte eine Resolution, die «eine massive Reduktion der Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich für die unteren und mittleren Einkommen» fordert. Nun kommt das Thema auch im Parlament auf.

In einer Motion, die sie zum Ende der Wintersession eingebracht hat, fordert SP-Nationalrätin Tamara Funiciello die 35-Stunden-Woche. «Wir planen das schon lange, nun ist der richtige Zeitpunkt.» Was sie damit meint: Die Tendenz im Ausland sei klar. Es werde weniger gearbeitet, nur in der Schweiz bewege man sich nicht.