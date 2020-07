Überbauung in Langnau – Warum der Verein Dorfbild sich zurückhält Kein Referendum, dafür drei Änderungen am geplanten Neubau: Der Verein Dorfbild Langnau hat das Gespräch mit den Investoren am Bärenplatz gesucht.

Einst Standort der Migros, heute Parkplatz und bald neu überbaut: In Langnau streitet man über den richtigen Nutzen des Areals am Bärenplatz. Archivfoto: Thomas Peter

In Langnau formiert sich Widerstand gegen die geplante Überbauung am Bärenplatz, ein überparteiliches Komitee sammelt Unterschriften gegen den vorliegenden Zonenplan. Nicht dabei ist der Verein Dorfbild Langnau (VeDL). Das mag erstaunen, war doch auch von dort Kritik an der Art laut geworden, wie das Areal im Zentrum genutzt werden soll: «Mit seiner Bauweise würde dieses Bauwerk den Dorfkern Langnaus in unverantwortlicher Weise entwerten», hiess es 2018 in der Mitwirkungseingabe des Vereins. Zudem ärgerte man sich darüber, dass die Gemeinde keinen Architekturwettbewerb ausgeschrieben hatte, sondern die Planung «nur» von Fachleuten begleiten liess.