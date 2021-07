Hitzige Diskussion um einen Pfiff - Warum der VAR beim Penalty alles richtig machte

Euro: Englands umstrittener Elfmeter – Warum der VAR beim Penalty alles richtig machte Der umstrittene Elfmeterpfiff für England ist mal wieder Wasser auf die Mühlen aller Kritiker des Videoschiedsrichters. Dabei handelte er korrekt – und in ihrem Sinne. Meinung Fabian Sangines

Griff ans Ohr, kurzer Check: Und dennoch blieb es beim Penalty für England. Foto: Laurence Griffiths (AP Photo/Keystone)

Um es vorwegzunehmen: Ja, es wäre schön gewesen, Dänemark im EM-Final zu sehen. Nach dem schrecklichen Erlebnis vom Startspiel, als Christian Eriksen auf dem Platz kollabierte, wäre diesem Team sogar der Titel von Herzen zu gönnen gewesen. Hinzu kommt der erfrischende Fussball, den die Dänen gegen England zumindest eine Halbzeit lang zeigen konnten.

Aber in der Verlängerung waren die Engländer tonangebend – und belohnten sich. Oder sie wurden belohnt. Je nach Sichtweise. Es brauchte schon ein scharfes Auge, um den Kontakt von Joakim Maehles Knie mit Raheem Sterlings Oberschenkel zu erkennen. Mathias Jensens Rempler war da schon etwas ruppiger, aber da nahm Sterling, im Strafraum gerne besonders leichtgewichtig, Maehles Kontakt bereits dankend an. Der englische Stürmer sagte danach: «Er berührt mein Bein – ein klarer Penalty.» Viele Fussballfans sehen das anders, SRF-Kommentator Sascha Ruefer war ausser sich. Die grassierende Meinung: Wo war der VAR? Warum griff er nicht ein? Dabei machte er in Wahrheit alles richtig.

Penalty oder nicht? Ein Pfiff erhitzt die Gemüter. Video: SRF

Im Sinne der VAR-Kritiker gehandelt

Der Fussball werde klinisch, war so ein beliebtes Argument gegen die Einführung des Videoschiedsrichters. Ein anderes: Es werde ständige Unterbrüche geben, womöglich minutenlange. Um die zu verhindern, gilt die Norm: Der VAR darf nur bei offensichtlichen Fehlentscheiden eingreifen. Weil bei besagter Szene jedoch gut erkennbar gleich zwei Berührungen stattgefunden haben, obliegt deren Interpretation dem Schiedsrichter auf dem Platz. Klar, der VAR hätte noch fünf Minuten länger schauen und Danny Makkelie vor den Bildschirm zitieren können, der dann ebenso lange analysiert hätte. Aber wollte man eben genau das nicht?

Exakt dieselben Verfechter des schönen Sports monieren übrigens auch, dass die Partie kurz vor dem entscheidenden Pfiff hätte unterbrochen werden sollen, weil ein zweiter Ball auf dem Feld war. Der frühere deutsche Spitzenschiedsrichter Lutz Wagner sagt dazu jedoch: «Offenbar hat Makkelie keine Beeinflussung des Spielgeschehens und der beteiligten Spieler festgestellt, dann muss er auch nicht unterbrechen.» Auch hier gilt also: nur unterbrechen, wenn wirklich nötig.

Zurück zum Elfmeter: Natürlich lässt sich darüber streiten, ob man in der Verlängerung eines EM-Halbfinals tatsächlich einen solchen Penalty pfeifen muss. Hätte Makkelie weiterlaufen gelassen, der VAR hätte sich ebenfalls kaum gemeldet. Ebensowenig übrigens, hätte Remo Freuler im Viertelfinal gegen Spanien nur Gelb gesehen. Aber dass der Videoschiedsrichter nicht eingreift, sobald Interpretationsspielraum besteht, ist nur richtig. Und doch eigentlich im Sinne aller VAR-Kritiker.

