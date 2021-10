Tiefstpreise am Bollwerk – Warum der Schnelltest-Discounter manchen ein Dorn im Auge ist Unternehmer Jan Kamarys bietet in seinem Club Le Ciel Antigentests für wenig Geld an. Wie funktioniert dieses erfolgreiche Geschäftsmodell? Martin Erdmann

In seinem Club Le Ciel stapeln sich nun auch medizinische Utensilien: Jan Kamarys betreibt seit diesem Sommer auch ein Corona-Schnelltest-Center. Foto: Adrian Moser

Es sind die längsten Warteschlangen, die sich vor Berner Clubtüren je gebildet haben dürften. Seit Monaten wird vor dem Eingang des Le Ciel beim Bollwerk teils mehrere Hundert Meter angestanden. Grund: Der Club bietet Schnelltests zu Tiefstpreisen an. Lange kosteten diese bloss 11 Franken. Billiger konnte man sich in Bern nicht testen lassen. Wie kann dieses Geschäftsmodell funktionieren? Und wer steckt dahinter?

Am Dienstagnachmittag hält sich der Ansturm in Grenzen. Jan Kamarys hat Zeit zum Reden. Ihm gehören das Le Ciel und die Firma Medica Care, von der das im Club integrierte Testzentrum betrieben wird. Das Gespräch mit dem 38-jährigen Unternehmer findet unter schwierigen Voraussetzungen statt. Kamarys ist Geschäftsmann genug, um zu wissen, dass ihm alles, was er sagt, zum Verhängnis werden kann. So drückt er sich stets diplomatisch aus, will bei manchen Fragen nicht ins Detail gehen, spricht mehrmals davon, sich nicht angreifbar machen zu wollen.