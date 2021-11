Die Oberaargauer sind im Hoch – Warum der SC Langenthal plötzlich Sieg an Sieg reiht Der SC Langenthal hat am Sonntag im Jubiläumsspiel Begeisterung entfacht und eine Frage aufgeworfen: Ist der altbekannte SCL zurück? Leroy Ryser

In Form: Marc Kämpf (Langenthal) bei seinem 1:0 gegen die Ticino Rockets. Foto: Raphael Moser

Jahrelang gehörte der SC Langenthal zu den besten Teams in dieser Liga, war stets im Kreise der erweiterten Favoriten und gewann immerhin drei NLB-Titel. In dieser Saison bröckelte das gute Ansehen der Oberaargauer während einer länger anhaltenden Krise, vor allem auch, weil es schien, als gäbe es keinen Ausweg. In letzter Zeit haben sich die Oberaargauer aber wesentlich verbessert, Punkte gesammelt und zuletzt sogar Aufstiegsaspirant Kloten am Sonntag im Jubiläumsspiel ein erstes Mal in dieser Saison bezwungen.

«Der Sieg in dieser Art und Weise tut extrem gut. Die Stimmung war richtig gut, das war schlichtweg ein geiler Match», blickt Marc Kämpf zurück. Insbesondere im Schlussdrittel habe man einen Willen in sich gefunden, der oft fehlte. «Wir hatten viele Spiele, in denen wir in Rückstand waren, aber keinen Weg zurück ins Spiel fanden. Dass uns das gegen Kloten gelang, war für uns extrem wichtig.» Vor allem in puncto Selbstvertrauen, das zuletzt immer wieder gelitten hatte, habe man sich über die letzten Spiele etwas aufbauen können, sagt Kämpf weiter. Der SCL hat Schwung geholt – und das will er am Mittwochabend gegen Visp bestätigen.