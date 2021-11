Der besondere SCB-Transfer – Warum der SC Bern DiDomenico unbedingt wollte Chris DiDomenico wechselt ab der nächsten Saison für zwei Jahre zum SC Bern. Der SCB erhofft sich vom Stürmer Tore und Emotionen. Aber geht der Club auch Risiken ein? Kristian Kapp

Emotionen und Torjubel: Von Chris DiDomenico (rechts) erhofft sich der SC Bern einiges. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Chris DiDomenico. Der Name polarisiert im Schweizer Eishockey wie nur wenige andere. Wobei das fast ausschliesslich mit der Vergangenheit des 32-jährigen Kanadiers zu tun hat. In seinen über sechs Jahren in Langnau gab es neben vielen Toren und Assists auch viele Strafminuten und viel Drama rund um den Stürmer. Seit er im Frühling 2020 die SCL Tigers Richtung Freiburg verliess, wurde es indes ruhig um DiDomenico, er sorgt praktisch nur noch für sportliche Schlagzeilen.

Das ist mit ein Grund, dass sich der SCB dazu entschieden hat, DiDomenico ab nächster Saison für zwei Jahre zu verpflichten. Er habe sich sowohl mit dem Spieler selbst, aber auch mit seinem Umfeld in Freiburg unterhalten, sagt Berns Sportchef Andrew Ebbett. Und er sei klar zu diesem Schluss gekommen: «Chris ist in den letzten Jahren gereift.» Er stehe aber immer noch für eine rare, ja einmalige Kombination: «Ein regelmässiger Top-10-Skorer in der Liga, der auch noch den emotionalen Part in seinem Spiel mitbringt.»