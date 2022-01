Nach einem Jahr Kampagne – Warum der Kanton Bern sein Impfziel nicht erreichen kann Die angestrebte Impfquote wird der Kanton Bern ein Jahr nach dem Start der Kampagne kaum noch erreichen. Das dürfte vor allem an der spezifischen Bevölkerungsstruktur liegen. Naomi Jones

«Der Nächste bitte.» Im Walk-in auf dem Bernexpo-Gelände kann man sich ohne lange Wartezeiten unangemeldet impfen lassen. Foto: Raphael Moser

Am Schluss hat sich Philipp Speich doch noch impfen lassen. «Ich habe mich lange dagegen gewehrt», sagt der Informatiker aus der Bundesverwaltung in Bern. Dreissig Jahre lang habe er keine Medikamente eingenommen und seit der Pandemie auf vieles verzichtet, um sich und andere zu schützen. Doch als die Gültigkeitsdauer der Corona-Testresultate auf 24 Stunden bei einem Antigen- beziehungsweise 48 Stunden bei einem PCR-Test verkürzt worden sei, habe er «aufgeben» müssen. Für ein Wochenende in den Bergen hätte er täglich einen Schnelltest machen müssen.