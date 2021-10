Rückkehr in die Super League? – Warum der FC Thun aufsteigen wird Nach dem ersten Saisonviertel sind die Oberländer Teil der sehr grossen Spitzengruppe. Wieso ausgerechnet sie sich durchsetzen werden. Adrian Horn , Marco Spycher

Saleh Chihadeh (rechts) feiert seinen Siegestreffer gegen Xamax mit Alexander Gerndt (links) und Josué Schmidt. Foto: Patric Spahni

Die Konkurrenz überzeugt nicht

Aus dem Tritt geraten: Xamax (im Bild Louis Mafouta gegen Marco Bürki) schwächelte zuletzt. Foto: Patric Spahni

Neuchâtel Xamax war der einzige Aufstiegsanwärter, der behaupten konnte, einen exzellenten Saisonstart hingelegt zu haben. Dann verlor er drei der letzten vier Partien, jüngst unterlag er 0:4 in Schaffhausen, nachdem er gegen Thun einen 2:0-Vorsprung preisgegeben hatte. Dass die Teams in der Tabelle so nahe beieinanderliegen – die Ränge 1 bis 5 trennen drei Punkte –, ist auch darauf zurückzuführen, dass bislang keines den Eindruck hinterlässt, gefestigt zu sein. Anders als in früheren Jahren gibt es keinen Verein, der um jeden Preis aufsteigen will und über offensichtlich bessere Möglichkeiten verfügt als die Konkurrenz. Leader ist der FC Winterthur und damit so was wie der klassische Challenge-League-Repräsentant: sehr solide – aber auch ein bisschen bieder. Ihn kann man sich nur schwer in der höchsten Spielklasse vorstellen. Zumal: Drei Zürcher Vertreter – das wollen wohl noch nicht mal die Zürcher.