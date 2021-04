Nach der grossen Enttäuschung – Warum der EHC Biel im Dilemma steckt Nach dem überraschenden Out im Pre-Playoff gegen Rapperswil-Jona stellt sich für die Bieler die Frage: Zählt das grosse Ganze – oder nur der letzte Eindruck? Marco Oppliger

Darf er bleiben? Unter Lars Leuenberger entwickelte sich Biel nach schwacher Saison stark, um dann doch im Pre-Playoff zu scheitern. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Die nackten Zahlen alleine sind brutal: zwei Spiele, zwei Niederlagen, nur zwei Tore in 135 Minuten. Obwohl als haushoher Favorit in die Pre-Playoff-Serie gestartet – Biel hat in der Qualifikation 22 Punkte mehr gesammelt als Rapperswil-Jona –, ist die Saison für den EHCB zu Ende.

Das entspricht ohne Zweifel nicht den Erwartungen der ambitionierten Seeländer, die zuletzt zweimal in einem Playoff-Halbfinal standen. Auch wenn Sportchef Martin Steinegger zur differenzierten Betrachtung mahnt. Weil: Den Bielern fehlte im Pre-Playoff der Center der ersten Linie (Marc-Antoine Pouliot befand sich in Quarantäne), dazu waren die zuvor an Corona erkrankten Leistungsträger Toni Rajala und Michael Hügli physisch nicht auf der Höhe, und aus Personalmangel spielte Verteidiger Stefan Ulmer am Flügel.