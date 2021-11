In Noflen statt Berlin - Warum der Biobauer des Jahres an der Preisverleihung fehlte

Der Preis und die Torte Infos einblenden

Mit dieser Torte feierten Hännis den Preis – gebacken hat sie Tochter Lorena (15). «Sie hat darauf unser Anbausystem nachgebaut», sagt Bernhard Hänni. Foto: PD

Am Dienstagabend wurde in Berlin der Ceres Award an den «Landwirt des Jahres» verliehen. Zudem wurden in zehn Kategorien Preise verteilt, etwa für Ackerbau, Geflügelhaltung oder eine Geschäftsidee. In der Kategorie Biolandwirt gewann Bernhard Hänni aus Noflen. Laut Daniel Salzmann, dem Chefredaktor des «Schweizer Bauern», handelt es sich um die Auszeichnung mit der grössten Ausstrahlung in den deutschsprachigen Ländern. «Das ist ein wichtiger Preis, auf den Bernhard Hänni stolz sein kann.» In der Schweiz sei der Agropreis noch wichtiger, so Salzmann. Hänni bezeichnet er als «unabhängigen Kopf», was auch in der Schweiz schon honoriert worden sei, etwa 2015 mit dem Grand Prix Bio Suisse. (rei)