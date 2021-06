Berghotel in Abländschen – Warum das «Weisse Kreuz» zur «Sau» geworden ist Wo Abländschen draufsteht, kommt Abländschen auf den Teller. Das Konzept des Berghotels Zur Sau verheisst nicht nur Regionalität, sondern ist Teil eines Abwanderungsstopp-Programms. Kerem S. Maurer

Das Berghotel Zur Sau in Abländschen ist seit dem 21. Mai geöffnet. Foto: Kerem S. Maurer

Schule, Skilift, Post und zuletzt auch das Hotel zum Weissen Kreuz: Alles wurde geschlossen. In Abländschen, der kleinen Saaner Exklave, die nur entweder über den Mittelberg via Kanton Waadt oder über den Jaunpass via Kanton Freiburg erreichbar ist, gehen allmählich die Lichter aus. Die Abwanderung nimmt ihren Lauf. Keine 40 Menschen leben in diesem abgelegenen Tal am Fuss der Gastlosen.

«Es wäre falsch gewesen, das Weisse Kreuz zu übernehmen, ohne etwas zu ändern.» Hans Peter Reust, Verwaltungsrat der Bernerhof AG

Dieser Verwaisung wollen Thomas Frei, Hotelier im Bernerhof Gstaad, und Hans Peter Reust, Verwaltungsrat der Bernerhof AG, entgegenwirken. Die Bernerhof AG hat das Weisse Kreuz, welches Gradlinige und Patrick Rolle in den letzten Jahren «mit viel Liebe und einem grossen Batzen wachgeküsst» haben, gemietet. Nach Corona-bedingten Verzögerungen wurde das Haus am 21. Mai unter seinem neuen Namen Zur Sau eröffnet.