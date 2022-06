Wirkung der Russland-Sanktionen – Warum das Ölembargo Putins Krieg nicht stoppen wird Das EU-Verbot von Schiffslieferungen treibt den Ölpreis hoch. Es hätte für den Westen wirtschaftlich bessere Lösungen gegeben. Armin Müller

Keine Versicherung mehr für russische Tanker: Der unter liberianischer Flagge fahrende Öltanker Ice Energy lädt am 29. Mai 2022 vor der griechischen Insel Euböa Rohöl von dem unter russischer Flagge fahrenden Öltanker Lana um. Foto: Angelos Tzortzinis (AFP)

Es war die Woche der grossen Ankündigungen. In der Nacht auf Dienstag einigten sich die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Mitgliedsstaaten auf ein Ölembargo gegen Russland, am Donnerstag verkündeten die in der Opec zusammengeschlossenen Öl-Exportländer eine Ausweitung der Fördermengen.