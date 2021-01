Kaum Schnee in Bern – Warum das Oberland von den Schneemassen verschont blieb Am Freitag und am Sonntag ist auch in der Region Thun und im Oberland mit Schnee zu rechnen – das grosse Schneechaos bleibt aber voraussichtlich aus. Janine Zürcher

Dauerregen in der Region Thun: In Steffisburg war die Sicht am Freitagmittag nebelverhangen. Foto: jzh

Vielerorts versinkt die Schweiz dieser Tage im Schneechaos. Insbesondere in der Ostschweiz sind laut Fabian Umbricht, Meteorologe bei Meteotest, in den letzten 24 Stunden Rekordmengen an Schnee gefallen. Im Öffentlichen Verkehr gibt es Störungen und Ausfälle, es kommt zu Verkehrsunfällen und blockierten Strassen. Am Freitag wird an vielen Orten in der Ostschweiz die Post nicht zugestellt – kein Durchkommen für Briefträgerinnen und Briefträger.

Im Aaretal, der Region Thun und im Berner Oberland sieht die Lage anders aus. Regen statt Schnee, und das bis in höhere Lagen. Der Grund dafür ist eine Nordwestströmung, die in der Höhe feuchte Luft brachte, während in tieferen Schichten von Osten her kalte Luftmassen übers Land zogen. «Die beiden Luftmassen trafen ungefähr auf Höhe Napf aufeinander», sagt Umbricht. Das Ergebnis: Im Osten der Schweiz liess die kalte Luft die Schneefallgrenze sinken, während es im Westen hauptsächlich regnete.

Am Freitag kommt der Schnee

Unterdessen zieht die Kaltluftfront aber auch übers Bernbiet. In der Stadt Bern schneit es bereits, auch für die Region Thun und fürs Oberland ist im Verlaufe des Nachmittags Schnee prognostiziert. «Es kommt allerdings nur zu schwachem Niederschlag», sagt Fabian Umbricht. Mit rund 5 Zentimetern Neuschnee könne in Thun gerechnet werden. «Thun ist durch den Gurnigel gut abgeschirmt, daher hält sich die warme Luft in der Region oft lange», erklärt Umbricht.

Am Samstag bleibt der Niederschlag grossmehrheitlich aus, erst in der Nacht auf Sonntag beginnt es wieder zu schneien. Grosse Schneemengen seien jedoch auch am Sonntag nicht zu erwarten, so Umbricht.