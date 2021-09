Gastronomie in Schangnau – Warum das Kemmeribodenbad so erfolgreich ist Der Landgasthof Kemmeribodenbad baut das Personalhaus aus. Mitten in einer Pandemie. Was macht das Unternehmen besser als viele in der Branche? Benjamin Lauener

Reto Invernizzi ist Gastgeber im Landgasthof Kemmeribodenbad und überzeugt: «Alle unsere Mitarbeiter sind kleine Gastgeber.» Foto: Beat Mathys

3. August 2021. Kaffeepause auf der Terrasse des Landgasthofs Kemmeribodenbad. Die Sonne tut sich schwer damit, ihre Strahlen bis in den hintersten Zipfel der Gemeinde Schangnau zu schicken. Im Auto brauchte es den Pullover nicht, doch auf der Restaurantterrasse ist man froh darum. Am Nebentisch haben sich zwei ältere Pärchen sogar Decken reichen lassen. Nichtsdestotrotz: Bevor die Gäste zu Tisch gebeten wurden, hatten sie Schlange stehen müssen. Zwar nur fünf Minuten, aber trotzdem. Es ist Dienstagnachmittag.

Wie geht das? Warum stehen die Gäste im Landgasthof Kemmeribodenbad an einem gewöhnlichen Dienstagnachmittag Schlange, um ein Dessert zu essen oder einen Kaffee zu trinken? Was macht den Reiz dieser Wirtschaft aus, die so abgelegen und doch so beliebt ist? Dieser Artikel ist ein Versuch, diese Fragen zu beantworten. Denn die Erfolgsgeschichte geht weiter. Derzeit ist ein Baugesuch des Unternehmens publiziert: Mitten in einer Pandemie soll das Personalhaus saniert und ausgebaut werden.