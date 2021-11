Von Kopf bis Fuss: Scheininfarkt – Warum das Broken-Heart-Syndrom immer häufiger auftritt Silvia Aeschbach sagt, was Liebeskummer tatsächlich mit dieser Herzerkrankung zu tun hat und weshalb besonders Frauen ab 50 darunter leiden. Silvia Aeschbach

Brustschmerzen und Atemnot: Das Broken-Heart-Syndrom verursacht dieselben Symptome wie ein Herzinfarkt. Foto: Getty Images

Der Begriff klingt eher nach einem seelischen Leiden: Herzschmerz, etwa durch Liebeskummer verursacht. Doch das Broken-Heart-Syndrom ist nicht eine durch irgendeinen infamen Herzensbrecher ausgelöste Trübung des psychischen Befindens. Es handelt sich vielmehr um körperlich ernstzunehmende Krankheitssymptome, die schlimmstenfalls ähnliche Folgen haben können wie ein «echter» Herzinfarkt.

Dass das Broken-Heart-Syndrom existiert, weiss man schon seit längerem. Neu ist die Tatsache, dass es scheinbar immer häufiger auftritt. Amerikanische Forscherinnen und Forscher schlagen darum Alarm: Die Krankheit, die schlimmstenfalls tödlich verlaufen kann, nehme vor allem bei Frauen im Alter ab 50 Jahren zu. Für die im «Journal of the American Heart Association» kürzlich veröffentlichte Studie haben die Forschenden bei der Auswertung von Daten von über 150'000 in den Jahren 2006 bis 2017 registrierten Fällen festgestellt, dass 88,3 Prozent der Fälle bei Frauen im Alter von 50 bis 74 Jahren auftraten.