Leserreaktionen – «Warum darf dieser Jäger das Patent behalten?» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zu einem Gerichtsurteil gegen einen Jäger aus dem Emmental.

Darf nicht geschossen werden: Gämse mit Jungtier. Urs Baumann

Leserbriefe zu «‹Sie wollten einfach diese Geiss schiessen›»

Das Regionalgericht Emmental-Oberaargau büsste einen Jäger, der ein Muttertier abgeschossen hatte. Wut, Unverständnis, Mitleid fühlte ich beim Lesen dieses Artikels. Wut über die Ignoranz dieser Tat. Unverständnis für jemanden, der vorgibt, Heger und Pfleger der Natur zu sein. Und Mitleid mit den Menschen, die immer noch nicht begreifen, dass wir alle ein Bestandteil der Natur sind. Wenn wir Tiere und Umwelt schlecht behandeln, kommt es schlussendlich auf uns zurück. In dieser Hinsicht ist unbedingt ein Umdenken bzw. Aufwachen nötig. Bevor es zu spät ist. Rudolf Mäusli, Limpach

Es dreht mir den Magen um ob soviel Tierquälerei, Verachtung und Überheblichkeit. Wiederum kommt Schiesswut viel zu gut davon. Warum der Jäger sein Patent behalten darf, obwohl er dreist behauptet, der Schuss habe sich unabsichtlich gelöst, ist mir schleierhaft. Sandra Heger, Biel

Leserbrief zu «Knatsch um Kleinzoo in Kallnach»

Anwohner stören sich am wilden Parkieren und am Tierlärm durch Johns kleine Farm. Wenn Automobilisten ihre Fahrzeuge falsch parkieren, kann der Zoo nichts dafür. Es gibt zweimal stündlich eine Zugsverbindung nach Kallnach. Über die Hauptstrasse, die durch das Dorf führt, donnern zahlreiche Autos und Lastwagen. Sie verursachen Lärm. Dagegen sind das Muhen der Kühe, das Wiehern der Pferde und die Rufe einiger Tiere aus Johns kleiner Farm im Bauerndorf wohltuend. Wegen wildem Parkieren und Tierrufen die Schliessung des Zoos zu verlangen, ist traurig. Johns kleine Farm ist etabliert. Viele Besucher, Gönner und Mitglieder stehen hinter der Einrichtung. Es ist richtig von der Gemeinde diesem Zoo den Betrieb zu ermöglicht. Eigenartig ist die Idee der Klagenden, er sei nicht zonenkonform. Ein Zoo gehört mitten ins Leben, denn er ist ein Notausgang zur Natur. Lars Lepperhoff, Ittigen

Leserbrief zur Kriegsgeschäfte-Initiative

Wie überall auf der Welt gibt es auch in der Schweiz Menschen, die für den Verkauf von Kriegsmaterial sind. Genau diese Menschen sind auch gegen Asylsuchende. Sie möchten, dass Menschen, die aus ihrer Heimat aus politischem Grund fliehen mussten, nicht hierher kommen sollen. Auch ich musste meine Heimat aus politischen Gründen verlassen. Deswegen frage ich: Wieso verlassen die Menschen ihre Heimat und fliehen in ein für sie fremdes Land? Die Antwort: Diese Menschen werden umgebracht, ihre Häuser bombardiert, ihre Träume vernichtet, sie werden gefoltert und gequält. All diese Sachen werden mit Kriegsmaterial gemacht, das auch von der Schweiz mitfinanziert wird. Wenn die Menschen ohne Angst in ihrer Heimat leben können, werden sie kein Fluchtland suchen und versuchen, ihr Leben in ihrer Heimat weiterzuführen. Welat Bulut, Kehrsatz