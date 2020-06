Das Virus breitet sich weiter aus – Warum Corona Lateinamerika jetzt so hart trifft Politische Ohnmacht, Armut und heillos überforderte Gesundheitssysteme: Seit Jahren grassierende Probleme werden in südamerikanischen Ländern plötzlich lebensbedrohlich. Christoph Gurk Buenos Aires , Thomas Gröbner

Der Friedhof ist so gross wie eine Kleinstadt, und im Moment herrscht auf der Nueva Esperanza in Lima Hochbetrieb. Foto: Sebastian Castanedaa (Reuters)

Ein kurzes Gebet, ein schneller Abschied, zu mehr ist keine Zeit auf dem Friedhof Vila Formosa in São Paulo, Brasilien. Die Totengräber kommen kaum hinterher mit den Bestattungen. Hunderte Gräber haben sie ausgehoben, Vila Formosa ist der grösste Friedhof Lateinamerikas. Doch langsam wird der Platz knapp. Allein in Brasilien stirbt jede Minute ein Mensch an dem Corona-Erreger, damit ist das Land das am schwersten getroffene nach den USA.