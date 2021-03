Vom Mitläufer zum Leader – Warum Christian Fassnacht ein Symbol für dieses YB ist Egal, wie das Rückspiel gegen Ajax ausgehen wird: Die Young Boys haben in der Europa League ihre Grenzen verschoben. Weil sie sich nun auch international etwas zutrauen. Marco Oppliger

Sein vielleicht wichtigstes Tor: Christian Fassnacht überlistet Leverkusen-Goalie Niklas Lomb und setzt damit ein grosses Ausrufezeichen. Foto: Ina Fassbender (AFP)

Es gibt ein herrliches berndeutsches Bonmot, um eine Sache zu beschreiben, die scheinbar entschieden ist: «Dr Mischt isch karrlet.» Nun ist Christian Fassnacht bekanntlich Zürcher, aber die Bedeutung dieses Spruchs ist ihm durchaus bewusst. Also, ist der Mist nach dem 0:3 in Amsterdam für YB bereits «karrlet?» Fassnacht lacht, und meint dann: «Klar, die Ausgangslage ist schwierig, für eine Wende bräuchte es unglaublich viel.» Aber interessant ist vor allem der Zusatz, den der Mittelfeldspieler nachschiebt: «Wir wollen uns sicher so gut wie möglich verkaufen, die Europacup-Kampagne so oder so mit einem Sieg abschliessen.»