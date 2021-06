Mediziner zum Drama um Eriksen – Warum bleibt das Herz von Sportlern plötzlich stehen? Zürcher Kardiologen erforschen die Ursachen von Vorfällen wie jenem am Samstag. Was müssen Hobbysportler beachten, und wie reagiert man im Notfall? Alexandra Bröhm

Verschiedene medizinische Tests müssen nun zeigen, warum das Herz des Fussballprofis Christian Eriksen plötzlich zu schlagen aufhörte. Foto: Keystone

«Genau davor haben wir Angst», sagt Herzspezialist Ardan Saguner, wenn er an die Bilder vom Zusammenbruch des dänischen Nationalspielers Christian Eriksen vom Samstag zurückdenkt. «Ein plötzlicher Herztod war mein erster Gedanke, als ich sah, wie Eriksen ohne Fremdeinwirkung kollabierte», sagt der Kardiologe vom Universitätsspital Zürich, der das Spiel live am Fernseher verfolgte. Der plötzliche Herztod und seine Ursachen gehören zu seinem Spezialgebiet.

Saguner ist auch an einem Pilotprojekt des Unispitals zu den genetischen Ursachen dieser Krankheitsbilder beteiligt. Das Projekt steht kurz vor dem Abschluss. Das Unispital führt es gemeinsam mit den Instituten für Rechtsmedizin und Molekulargenetik durch. Es soll dazu beitragen, Vorkommnisse wie am Samstag auf dem Fussballplatz zu verhindern. Eriksen war im Europameisterschaftsspiel gegen Finnland kurz vor Ende der ersten Halbzeit zusammengebrochen und musste auf dem Platz reanimiert werden. (Mehr zum Drama um Christian Eriksen: «Danke an alle, ich werde nicht aufgeben.»)