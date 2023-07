Ex-US-Präsident in Bern – Warum Bill Clinton in die Schweiz kommt – und wer die Rechnung zahlt Im November hält die amerikanische Politiklegende im Berner Kursaal eine Rede. Die Geschichte dahinter hat mit Marketing zu tun und mit dem Nachlass von Möbel Pfister. Mario Stäuble

Ein Auftritt von ihm kostet bis zu 750’000 Dollar: Im April 2023 anlässlich des 25. Jahrestags des Karfreitagsabkommens in der Queen's University in Belfast. Foto: Paul Faith (AFP)

Seit klar ist, dass Bill Clinton in die Schweiz kommt, erhält Stefan Linder ausgesprochen freundliche E-Mails. Was man tun müsse, um eine Einladung zu bekommen? Ob man mit einer Spende die Chance erhöhen könne, an ein Ticket zu kommen? Clintons Sog können sich viele nicht entziehen, auch 22 Jahre nach seinem Abtritt als mächtigster Mann der Welt nicht.