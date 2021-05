In den USA fällt die Maskenpflicht – Warum Bidens Regierung die Corona-Vorsicht plötzlich ablegt Wer geimpft ist, muss in den USA auch drinnen keine Maske mehr tragen. Das sorgt für Euphorie – aber auch für Kritik. Alan Cassidy aus Washington

Ab sofort ohne Maske: Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris nach der Ankündigung der Corona-Lockerungen im Rosengarten des Weissen Hauses. Foto: Evan Vucci (AP)

Es war eine Nachricht, die alle überraschte, besonders von dieser Regierung, die bei Corona stets zur Übervorsicht neigte. Am Donnerstag trat Joe Biden aus dem Weissen Haus und stellte sich im Rosengarten hinter ein eilends aufgebautes Podium. Die schwarze Maske, die er sonst immer dabeihatte, fehlte. Der Präsident blinzelte in die Frühlingssonne und gab bekannt: Die Maskenpflicht ist für Geimpfte nicht mehr nötig.

Genau genommen las Biden bloss die neuesten Empfehlungen der Seuchenschutzbehörde CDC vor: Wer vollständig geimpft ist, braucht in den USA keinen Gesichtsschutz mehr zu tragen, auch nicht drinnen, auch nicht in Restaurants, Bars oder Kinos, die vielerorts schon wieder offen sind. Lediglich im öffentlichen Verkehr sowie in Arztpraxen und Spitälern soll die Pflicht nach wie vor gelten.