Hochstapler auf Netflix – Warum Betrügen wie eine Droge wirken kann Geschichten über Hochstaplerinnen wie Anna Sorokin oder den Tinder-Swindler haben Hochkonjunktur. Warum wir uns gern von ihnen verführen lassen, Frauen dabei Vorteile haben und wie man sich schützt. Michèle Binswanger

Anna Sorokin im Gerichtssaal, in dem sie gleich einen Netflix-Deal aushandelte. Foto AP

Auf Papier wirkt Anna Delvey alias Anna Sorokin nicht unwiderstehlich. Sie ist hübsch, aber nicht umwerfend, und wären da nicht ihre Designerkostüme, schicken Sonnenbrillen und die barsche Attitüde, sie würde als stinknormale Zeitgenossin durchgehen.

Doch das war sie nie, ist sie bis heute nicht. Vielmehr hat sie eine eigene Unwiderstehlichkeit, der in den Nullerjahren die halbe New Yorker High Society verfiel. Und so um Hunderttausende Dollar erleichtert wurde. Als man ihr wegen mehrfachen Betrugs den Prozess machte, fädelte sie noch im Gerichtssaal einen lukrativen Netflix-Deal ein. Die Story ist momentan unter dem Titel «Inventing Anna» als Serie zu sehen. Darin wickelt Anna Sorokin alle um den Finger; nicht nur jene, denen sie sich als deutsche Erbin verkauft, sondern auch die, die sie trotz ihrer Verbrechen unterstützen. Sie werden dafür mit Verachtung belohnt. Und auch das Publikum lässt sich millionenfach verführen. Aber warum? Was macht solche Figuren so faszinierend? Und warum fallen wir immer wieder auf sie herein?

Solche Figuren werden gern «Meisterbetrüger» oder «Con Artists» (auf Deutsch etwa Vertrauenskünstler) genannt. Schon die Begriffe zeigen eine gewisse Bewunderung. Das hat seine Gründe, denn tatsächlich ist das Geschäft eine Art Kunst. «Um andere Menschen auf so raffinierte Weise täuschen zu können, braucht es Intelligenz, Reife, Sozialkompetenz.» Das sagt der Psychiater Marc Graf, Direktor der Klinik für Forensik an der Universitätsklinik Basel, der langjährige Erfahrung im Begutachten von Betrügern und Hochstaplern hat. Dazu bringen sie Charaktereigenschaften mit, die gewöhnlich positiv gewertet werden – nur dass sie sie pervertieren. «Solche Betrüger sind emphatisch, aber nicht im Sinne, dass sie ‹mitschwingen›, also die Gefühle ihrer Opfer teilen. Sie können sich vielmehr in sie hineindenken, erkennen, was sie fühlen und wollen. Gleichzeitig sind sie kaltblütig genug, um das dann gnadenlos auszunutzen», so Graf.

Alle denken, sie seien die grosse Liebe – und werden dann hintergangen: Shimon Yehuda Hayut ist der Tinder-Swindler. Foto Netflix.

Obschon man nicht alle Betrüger über den gleichen Leisten schlagen kann, teilen Hochstapler gewisse Persönlichkeitszüge, sagt Graf: «Oft sind es Narzissten: Menschen mit schlechtem Selbstwertgefühl, die sich immer so verhalten, dass die Umwelt sie lobt, toll findet, mit ihnen zusammen sein will und am besten noch sie beneidet.» Dazu kommt oft auch ein malignes Element: Wie Anna Sorokin ziehen solche Menschen Befriedigung daraus, andere übers Ohr zu hauen. «Indem sie sich sagen: ‹Guck mal, wie blöd die sind›, fühlen sie sich selber grösser und stärker und kompensieren so ein Minderwertigkeitsgefühl.» Nicht zuletzt spielt oft auch der sogenannte Machiavellismus eine Rolle, sagt Graf. Gemeint ist das Streben nach Macht, die Lust, ein Strippenzieher zu sein, ein Beziehungsgeflecht aufzubauen, das nur der Akteur selber durchschaut, die anderen jedoch nicht. Das gibt ihm ein Gefühl der Überlegenheit.



«Sie betrügen aus innerer Leere. Und weil sie betrügen, können sie auch keine Beziehungen eingehen, bleiben also einsam.» Marc Graf

Auffällig bei bekannten Hochstaplern wie dem Tinder-Swindler oder Frank Abagnale aus dem Film «Catch Me if You Can» ist auch, dass sie nicht aufhören können. Wenn sie das Spiel mal perfektioniert haben, kommen sie nicht mehr davon los, als wäre es eine Droge. «Das schildern viele Betrüger, wenn man sie begutachtet. Sie sagen: Ich habe diese Masche entwickelt, optimiert und verfeinert, und dass Menschen drauf reingefallen sind, gibt mir ein gutes Gefühl.»

Tatsächlich gibt es dafür eine neurobiologische Erklärung, sagt Graf. Jüngere Forschung deutet darauf hin, dass der Kick, ein System zu durchschauen, das zu einer Belohnung führt, viel stärker ist als der Kick der Belohnung selbst. Es geht also irgendwann nicht mehr bloss darum, sich bereichern zu wollen, sondern um den Kick, andere zu übertölpeln. «Es ist ein Teufelskreis: Sie betrügen aus innerer Leere. Und weil sie betrügen, können sie auch keine Beziehungen eingehen, bleiben also einsam.»

Während bis in jüngster Vergangenheit vor allem die Geschichten männlicher Hochstapler in den Medien erschienen, fällt auf, dass sich neuerdings auch Frauen auf diesem Feld hervortun – und sich als mindestens genauso begabt in dieser Disziplin erweisen. Neben Anna Delvey erregte etwa auch der Fall von Elisabeth Holmes grosses Aufsehen, die als «weiblicher Steve Jobs» gehandelt wurde, sich letztlich aber als grandiose Betrügerin herausstellte.

«Tatsächlich können Frauen in dieser Disziplin mühelos mithalten», sagt Marc Graf. Zwar seien die Unterschiede zwischen den Geschlechtern meistens marginal, aber tatsächlich hätten Frauen von ihren neurobiologischen Voraussetzungen und ihrer Sozialisierung sogar leichte Vorteile. Bei der Fähigkeit, mitzuschwingen, zu verführen und raffiniert zu sein, seien sie Männern oft überlegen. «Männer können sehr feinfühlig sein, aber sie funktionieren eher über Geld und Macht, Frauen eher über Erotik und Verführung.»

Delvey ist in gewisser Weise die perfekte Antiheldin: skrupellos, eitel und unersättlich. Aber anders als zum Beispiel beim Tinder-Swindler, bei dem das Amoralische seines Verhaltens auf der Hand liegt, fiebert der Zuschauer mit Delvey mit – weil sie mit ihrem Verhalten das Milieu spiegelt, das sie betrügt. Mimikry – auch das ist übrigens ein Trick von Hochstaplern; sie passen sich in ihrem Verhalten, ihren Stimmungen ihrem Gegenüber an. Gerade in einer Zeit, da Frauen mit Vorliebe als bemitleidenswerte Opfer dargestellt werden, wirkt eine eiskalt berechnende Figur wie Delvey erfrischend – auch wenn sie natürlich auf die Opferkarte nicht verzichtet und sie zu ihren Gunsten zu spielen versucht.

Und wie kann man sich vor solchen Menschen schützen? Am besten hilft hypothesengeleitetes Denken, sagt Graf. Also sich nicht auf die Gefühle verlassen, sondern aktiv die Hypothese überprüfen, ob man nicht auch betrogen werden könnte. Sich so durchs Leben zu bewegen, ist aber sehr anstrengend, zumal wir uns alle im täglichen Leben selber gern betrügen. Und deshalb werden geschickte Hochstapler weiterhin unwiderstehlich bleiben.



