Hygienemassnahmen wegen Corona – Warum Berns Parkhäuser weiterhin kostenpflichtig sind Anders als bei Coop und Migros ist das Parkieren in den Stadtberner Parkhäusern auch während der Corona-Krise nicht gratis. Nun nimmt die Stadt Stellung. Michael Bucher

In Parkhäusern wie hier dem Metro-Parking müssen auch in Zeiten von Corona Tickets bezogen werden. Foto: Urs Baumann

Wer im Kanton Bern derzeit mit dem Auto im Coop oder in der Migros einkaufen geht, zahlt keine Parkgebühren. Laut den beiden Unternehmen handelt es sich dabei um eine Hygienemassnahme, welche die Weiterverbreitung des Coronavirus eindämmen soll. Weil sie beim Ticketbezug an der Barriere und beim Entwerten am Automaten keine Knöpfe mehr drücken müssen, bleiben Kundinnen und Kunden von potenziellen Virenherden verschont, so die Logik dahinter. Die Schutzmassnahme ist seit dem Lockdown von Mitte März in Kraft.